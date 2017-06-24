Фигуристка Медведева получила аттестат об окончании школы

1:56  24 Июня 2017
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Фигуристка Медведева получила аттестат об окончании школы

Москва, 24 июня. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы. Она стала выпускницей Центра спорта и образования «Самбо-70».

Как пишет ТАСС, Медведева призналась, что «это было сложно» для нее и учителей. Она извинилась перед учителями за форс-мажорные ситуации, когда им приходилось ездить на учебно-тренировочную базу в Новогорске.

У спортсменки там проходили сборы. Медведева также призналась, что у нее не было достаточного количества времени, чтобы готовиться к экзаменам.

Ранее сообщалось, что Медведева и Плющенко показали зажигательные танцы на японском ТВ. 

Автор: Алия Садыкова
#медведева
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