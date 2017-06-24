Катар назвал требования арабских государств нереалистичными

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Доха, 24 июня. Глава министерства иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани назвал нереалистичными требования, выдвинутые арабскими странами для разрешения кризиса. Об этом сообщил канал «Аль-Арабия».

Для урегулирования дипломатического скандала Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выдвинули Дохе ряд требований, которые были переданы при посредничестве Кувейта.

В частности, от Катара ожидают расторжения дипломатических отношений с Ираном и закрытия военной базы в Турции. В Дохе сочли эти требования нереалистичными, — пишет Газета.ru.