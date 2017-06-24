Катар назвал требования арабских государств нереалистичными

1:32  24 Июня 2017
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Катар назвал требования арабских государств нереалистичными

Доха, 24 июня. Глава министерства иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани назвал нереалистичными требования, выдвинутые арабскими странами для разрешения кризиса. Об этом сообщил канал «Аль-Арабия».

Для урегулирования дипломатического скандала Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выдвинули Дохе ряд требований, которые были переданы при посредничестве Кувейта.

В частности, от Катара ожидают расторжения дипломатических отношений с Ираном и закрытия военной базы в Турции. В Дохе сочли эти требования нереалистичными, — пишет Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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