ИГИЛ после гибели аль-Багдади может возглавить один из бывших офицеров Хусейна

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Ракка, 24 июня. Место главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади может занять офицер иракской армии Саддама Хусейна.

Об этом, ссылаясь на экспертов, пишет Reuters. Как отмечает издание, на место лидера ИГИЛ* претендуют сразу два бывших офицера Хусейна. Это Ийяд аль-Обайди и Айяд аль-Джумайли. Они оба являются помощниками главаря ИГ* с 2016 года. По данным СМИ, аль-Обайди является военным министром экстремистов, а аль-Джумайли возглавляет службу безопасности боевиков.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов ранее рассказал, что можно с большей вероятностью говорить и гибели главаря «Исламского государства»* аль-Багдади во время удара ВКС РФ в Ракке. Также стало известно, что ИГИЛ выбирает в Ракке преемника аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.