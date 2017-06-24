Путин посетит Крым и откроет смену в лагере «Артек»

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Симферополь, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин 24 июня посетит Крым.

Российский лидер приедет в детский лагерь «Артек», где будет участвовать в открытии новой смены. Ее посвятили школьнице из Соединенных Штатов Америки Саманте Смит, которая в советское время приезжала в Крым.

Глава государства оценит реконструкцию объектов знаменитого лагеря, которую проводили на протяжении почти четырех лет. Также он побывает на стройке лагеря «Солнечный».

Напомним, детский лагерь «Артек» занимает первое место по количеству зачисляемых на обучение детей в год.

