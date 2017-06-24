Полномочия Набиуллиной на посту председателя Центробанка продлены на 5 лет

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Москва, 24 июня. Полномочия главы центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной продлены на срок пять лет.

Выступая перед Госдумой после своего переизбрания, Набиуллина отметила, что внешние негативные факторы внесли существенные коррективы в деятельность Центробанка. По ее словам, первоочередной задачей ЦБ стало обеспечение финансовой стабильности.

Набиуллина отметила, что в ближайшие пять лет будет стремиться к оздоровлению банковской системы, а также развитию финансовых услуг в сферах страхования и пенсий, — цитирует Газета.ru.