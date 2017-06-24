ДНР: в Донбассе начало действовать «хлебное перемирие»

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Москва, 24 июня. Режим прекращения огня начнет действовать в Донбассе. Договоренность о перемирии была достигнута 21 июня участниками контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Как сообщает спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, режим тишины вводится на время сборки урожая. Перемирие будет действовать с 24 июня по 31 августа.

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин ранее рассказал, что простого объявления перемирия недостаточно, нужны надежные механизмы его поддержания. Он настаивает на разведении сил и средств на территории. Также сообщалось, что ДНР рассчитывает на снижение обстрелов ВСУ в период «хлебного перемирия».