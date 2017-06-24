Белый дом хочет сохранить гибкость санкций против России

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Вашингтон, 24 июня. Администрация президента США Дональда Трампа намерена сохранить гибкость в вопросе режима санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

По его словам, гибкость необходима, чтобы ограничительные меры могли достичь своей цели. Спайсер добавил, что предложенный Конгрессом проект закона способен подорвать полномочия исполнительной ветви власти, создать дисбаланс в системе сдержек и противовесов.

Ранее Газета.ru сообщала об отказе Трампа предоставить записи его разговоров с Джеймсом Коми.