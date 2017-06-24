Жильцов пяти высоток эвакуировали в Лондоне

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Лондон, 24 июня. Власти Лондона провели эвакуацию людей из пяти высотных зданий, расположенных в жилом комплексе Chalcots Estate в районе Камден. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что причиной такого решения послужили выявленные проблемы облицовки зданий. В районном совете пообещали, что на протяжении трех-четырех недель все необходимые работы будут выполнены.

Ранее была официально озвучена причина пожара в высотном здании Grenfell Tower, в результате которого по последним данным погибли и пропали без вести 79 человек.