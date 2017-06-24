Ученые рассказали секрет избавления от хронической усталости

В Избранное

Лондон, 24 июня. Британские ученые нашли новый способ избавления от усталости. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии опубликовали свой научный труд в журнале The Lancet.

По мнению экспертов, справиться с хронической усталостью помогают физические упражнения с умеренной нагрузкой.

Специалисты провели эксперимент. В течение 12 недель они наблюдали за состоянием здоровья 200 человек. Часть испытуемых занималась физкультурой, кроме медикаментозного лечения депрессии. В результате ученые пришли к выводу, что у добровольцев, занимающихся спортом, признаки усталости исчезают быстрее.

Ранее ученые назвали причину утренней усталости.