Ученые рассказали секрет избавления от хронической усталости

0:46  24 Июня 2017
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Ученые рассказали секрет избавления от хронической усталости

Лондон, 24 июня. Британские ученые нашли новый способ избавления от усталости. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии опубликовали свой научный труд в журнале The Lancet.

По мнению экспертов, справиться с хронической усталостью помогают физические упражнения с умеренной нагрузкой.

Специалисты провели эксперимент. В течение 12 недель они наблюдали за состоянием здоровья 200 человек. Часть испытуемых занималась физкультурой, кроме медикаментозного лечения депрессии. В результате ученые пришли к выводу, что у добровольцев, занимающихся спортом, признаки усталости исчезают быстрее. 

Ранее ученые назвали причину утренней усталости. 

Автор: Алия Садыкова
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