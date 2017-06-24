Саакашвили пригрозил Порошенко акциями протеста в случае лишения гражданства

0:30  24 Июня 2017
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Саакашвили пригрозил Порошенко акциями протеста в случае лишения гражданства

Тбилиси, 23 июня. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в случае, если президент Украины Петр Порошенко попытается лишить его гражданства, ответом станут акции протеста в Киеве. Об этом экс-глава Грузии заявил в интервью для канала «Рустави-2».

Однако, полагает Саакашвили, Порошенко не решится на подобные действия. Саакашвили заверил, что будет отстаивать демократические ценности на Украине и в Грузии.

Ранее Михаил Саакашвили подвергся атаке яйцами и зеленкой в Кривом Роге на Украине. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
#михаил саакашвили #петрпорошенко
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