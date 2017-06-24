Сирия: помощь от религиозных общин России передадут в Латакию и Алеппо

0:12  24 Июня 2017  /обновлено: 0:17  24 Июня 2017
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Сирия: помощь от религиозных общин России передадут в Латакию и Алеппо

Дамаск, 24 июня. Помощь Русской православной церкви и других религиозных объединений России была доставлена бортом министерства обороны РФ для жителей сирийских провинций Алеппо и Латакия. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что для помощи пострадавшим в результате конфликта в Сирии была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители российских религиозных общин.

По словам иеромонаха Стефана Игумнова, за короткий срок получилось собрать весьма внушительный объем гуманитарных грузов.

Прежде всего, это продукты питания и медикаменты, — сказал Игумнов.

Автор: Сергей Свазовский
#сирия
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