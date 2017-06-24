Сирия: помощь от религиозных общин России передадут в Латакию и Алеппо

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Дамаск, 24 июня. Помощь Русской православной церкви и других религиозных объединений России была доставлена бортом министерства обороны РФ для жителей сирийских провинций Алеппо и Латакия. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что для помощи пострадавшим в результате конфликта в Сирии была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители российских религиозных общин.

По словам иеромонаха Стефана Игумнова, за короткий срок получилось собрать весьма внушительный объем гуманитарных грузов.