Мужчина набросился на прохожих с ножом в Москве, два человека ранены
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Москва, 24 июня. Мужчина, напавший на нескольких человек с ножом, задержан сотрудниками Росгвардии в районе Останкинского парка в Москве.
Об этом сообщает пресс-служба национальной гвардии. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве в 19.00 в пятницу получили информацию о нападении мужчины на прохожих в районе Останкинского парка. Сообщалось, что неизвестный ранил ножом двух человек, а также преследовал женщину с ребенком.
На данный момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал с ножом на своих братьев в Москве.