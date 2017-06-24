Мужчина набросился на прохожих с ножом в Москве, два человека ранены

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Москва, 24 июня. Мужчина, напавший на нескольких человек с ножом, задержан сотрудниками Росгвардии в районе Останкинского парка в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба национальной гвардии. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве в 19.00 в пятницу получили информацию о нападении мужчины на прохожих в районе Останкинского парка. Сообщалось, что неизвестный ранил ножом двух человек, а также преследовал женщину с ребенком.

На данный момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал с ножом на своих братьев в Москве.