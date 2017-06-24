Конгресс в СПбГУ по Сирии: Штатам выгодно, чтобы страны занимались самоуничтожением. ФАН-ТВ

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На базе Санкт-Петербургского государственного университета состоялся XXIX ежегодный международный конгресс, посвященный вопросам развития мировой истории и существующим проблемам. Участие в конференциях традиционно принимают ведущие эксперты в части международного права, истории, политологии и других областей. Самыми острыми темами для обсуждений и научных исследований в этот раз стала ситуации в Сирии, всеобщая борьба с терроризмом (а в отдельных случаях – лишь создание видимости таковой), действия Соединенных Штатов и реакция России на происходящее. Съемочная группа ФАН-ТВ следила за оживленной дискуссией.

– Новая внешнеполитическая концепция Соединенных Штатов Америки заключается в поддержке деструктивных движений, в том числе на Ближнем Востоке. Создание в Евразии некоего контролируемого хаоса, – заявил участник круглого стола Александр Сотниченко, преподаватель кафедры теории и истории факультета международных отношений СПбГУ.

Чтобы проанализировать и подробно описать деструктивные результаты действий со стороны Штатов и те цели, на которые эти действия направлены, эксперты разработали и ввели в оборот такое понятие, как «дуга нестабильности». Подробнее об этом рассказал в своем докладе профессор СПбГУ, заведующий кафедрой истории Дальнего Востока Владимир Колотов:

– Получается какая-то странная борьба. Если более внимательно исследовать данный вопрос, получается, что вместо борьбы с терроризмом большая часть игроков (прежде всего западных, но кое-кто и на Ближнем Востоке) пытается использовать это как инструмент для того, чтобы воздействовать на своих геополитических противников. На словах заявляя о борьбе с терроризмом, а на деле поддерживая так называемые полномочные группировки «карманных террористов».

Таким образом, мнимая борьба с терроризмом превращается в погоню за удовлетворением интересов наиболее влиятельных игроков, и в этом смысле в первую очередь речь идет о США, считают эксперты. В этом вопросе переплетаются такие факторы, как легальная и нелегальная торговля нефтепродуктами, незаконный оборот наркотиков, укрепление военных пограничных баз, создание миграционного коллапса. О том, какие перспективы могут в такой ситуации быть у страны, которую сегодня можно назвать самой горячей точкой, корреспондентам ФАН-ТВ в эксклюзивном интервью рассказал Александр Сотниченко.

– Если говорить о недавних событиях, к чему приведет или уже привел штурм Ракки курдами и американцами?

– К сожалению, всё идет к распаду Сирии как единого государства и созданию независимого Курдистана под американским контролем. В Ираке, к сожалению, ситуация тоже далека от разрешения, несмотря на то, что недавно звучало заявление о готовности восстанавливать Ирак. Но окончанием войны с ИГИЛ* в Ираке не закончится внутренний конфликт между шиитами, суннитами и курдами. Всё это усугубляется еще и референдумом о независимости Северного Ирака под контролем курдов.

В Сирии же мы видим концентрацию сил ИГИЛ в Центральной Сирии, недалеко от города Саламия. И теоретически они могут направить свою атаку на запад и перерезать «дорогу жизни», которая связывает Алеппо с остальными областями Сирии, расколов ее таким образом пополам. Тогда Алеппо, Латакия и Тартус будут отрезаны от столицы Дамаска. Выбить их оттуда будет чрезвычайно сложно.

– Какие действия со стороны сирийских властей и государственной армии могут быть наиболее успешными в существующих условиях, на ваш взгляд?

– Во-первых, нужно стягивать войска в район Саламии, в район возможного прорыва. Но мы видим, что Сирийская армия не сможет самостоятельно справиться с таким вызовом. Им нужно укреплять сотрудничество с Россией. Только Российская Федерация в настоящее время может реально помочь Сирийской армии справиться с этой проблемой. Также я думаю, что нужно задействовать какие-то российские структуры для того, чтобы укрепить Сирийскую армию.

– Какие цели в данной ситуации преследуют Соединенные Штаты Америки?

– Для США важно, чтобы на Ближнем Востоке продолжался нескончаемый вялотекущий конфликт. Именно поэтому они делают ставку на слабейших участников боевых действий, в данном случае на курдов. И в этом наши с ними цели категорически расходятся. Поскольку в интересы России, Ирана и даже Турции входит установление стабильности в данном регионе. Для Америки, наоборот, выгодно, чтобы все игроки были задействованы в конфликте и занимались взаимоуничтожением.

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