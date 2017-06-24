Путин поручил разобраться с проблемами медицины в Мурманской области

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Москва, 24 июня. К середине августа власти должны разобраться с проблемами медицины в Мурманской области, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, в этот срок региональные власти предоставят ему отчет о проделанной работе.

Российский лидер поручил кабмину и администрации Мурманской области проработать вопрос оказания доступной медпомощи населению города Апатиты.Ожидается, что в регионе должны проверить квалификацию медиков,придумать программы по ее повышению. Также президент рекомендовал устранить дефицит кадров.

Напомним, жительница этого населенного пункта Дарья Старикова обратилась на прямую линию с Путиным и рассказала, как ей сначала поставили неверный диагноз, а потом обнаружили рак.