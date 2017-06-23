Швеция и Норвегия договорились «дружить» против России

В Избранное

Стокгольм, 23 июня. Норвегия и Швеция расширят сотрудничество в военной сфере из-за российской активности на Балтике и в Арктическом регионе.

Об этом стало известно после встречи министра обороны Швеции Петера Хультквиста и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде.

«Северное направление приобрело для России большое военно-стратегическое значение. Нам надо привлекать к этому внимание НАТО», — заявила норвежский министр.

Как пишет Dagens Nyheter, политики видят в РФ «непосредственную угрозу». Они также уверены, что кризисы в России затронут иностранные государства. Главы военных ведомств считают, что любые действия РФ в Арктическом или Балтийском регионе приведут к кризису Швецию и Норвегию.