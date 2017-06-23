Минфин РФ оценил шансы Украины на победу в апелляционном суде Лондона

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Москва, 23 июня. Вероятность победы Украины в апелляционном суде Лондона по делу о возмещении $3 млрд в апелляционном суде Лондона крайне мала. Такое мнение высказал заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Сторчак ожидает, что позиция украинской стороны будет основана на тех же аргументах, что и в Высоком суде Лондона, который принял сторону России в данном споре.

Представитель Минфина РФ подчеркнул, что Украиной были получены денежные средства, долг обслуживался, выплачивались проценты.

Ожидается, что предварительные слушания по делу в рамках апелляционного производства состоятся во второй половине января 2018-го года.