Минфин РФ оценил шансы Украины на победу в апелляционном суде Лондона

23:38  23 Июня 2017
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Минфин РФ оценил шансы Украины на победу в апелляционном суде Лондона

Москва, 23 июня. Вероятность победы Украины в апелляционном суде Лондона по делу о возмещении $3 млрд в апелляционном суде Лондона крайне мала. Такое мнение высказал заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Сторчак ожидает, что позиция украинской стороны будет основана на тех же аргументах, что и в Высоком суде Лондона, который принял сторону России в данном споре.

Представитель Минфина РФ подчеркнул, что Украиной были получены денежные средства, долг обслуживался, выплачивались проценты.

Ожидается, что предварительные слушания по делу в рамках апелляционного производства состоятся во второй половине января 2018-го года.

Автор: Сергей Свазовский
#сергейсторчак
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