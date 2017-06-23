Террористы планировали атаку на главную мечеть мусульман в Мекке

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Мекка, 23 июня. Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили нападение на Заповедную мечеть в Мекке в пятницу. Об этом сообщает Al Arabiya, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция обнаружила штаб-квартиру террористической группировки в районе Аджьяд около главной мечети Мекки. Была проведена спецоперация по задержанию экстремистов. Боевики оказали сопротивление, один из них подорвал себя. В результате столкновения 11 человек получили ранения. Пятеро из них сотрудники сил безопасности.

Стражи порядка позже вычислили еще одну группировку. Они задержали пять человек в Джидде на побережье Красного моря.

Напомним, в Заповедной мечети в Мекке находится главная святыня ислама — Кааба. Ранее террористами была разрушена главная мечеть Мосула.