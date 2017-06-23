Джобс создал iPad назло руководителю Microsoft

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Вашингтон, 23 июня. Стив Джобс создал iPad из ненависти, заявил соратник Джобса, бывший топ-менеджер Apple и создатель iOS для первого iPhone Скотт Форсталл. Об этом пишет The Daily Dot.

По словам Форсталла, Джобс отличался расчетной крайностью во всем, в том числе и к людям. Он признался: Джобса разозлили заявления Microsoft о желании создать планшет, который изменит мир. По словам соратника, вместо того, чтобы игнорировать слова конкурентов, Джобс принялся к плодотворной работе и изобрел iPad.

Ранее сообщалось, что Стив Джобс изначально планировал выпустить iPhone с двумя кнопками.