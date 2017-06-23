Белый дом сомневается в целесообразности плана санкций против России

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Вашингтон, 23 июня. Администрация президента США изучает предложенный Сенатом проект, которым предусмотрено усиление существующего режима санкций против России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В администрации президента США сомневаются в способности предложенного проекта достичь поставленной цели. Реализация плана вызывает опасения, — добавил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось о намерении администрации президента США выступить против новых санкций в отношении России и Ирана.