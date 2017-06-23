Ракета-носитель Falcon 9 с болгарским спутником стартовала с мыса Канаверал

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Нью-Йорк, 23 июня. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с мыса Канаверал. Старт состоялся в 22.10 по московскому времени из штата Флорида в США, сообщается на сайте SpaceX.

На борту корабля телекоммуникационный спутник болгарской компании Bulsatcom. Как рассказал представитель SpaceX в эфире прямой трансляции, которая велась на сайте компании, нижняя ступень Falcon 9 уже приземлилась на платформу.

Напомним, BulgariaSat-1 – это первый болгарский геостанционарный спутник. Он весит около четырех тонн и предназначен для передачи сигналов на территорию юго-восточной Европы.