Семь полицейских пострадали во время взрыва в Мариуполе

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Мариуполь, 23 июня. Семь полицейских ранены в результате взрыва на базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе.

Об этом сообщают украинские СМИ. Отмечается, что взорвался снаряд от гранатомета. Ранения получили семь полицейских.

Четыре человека получили осколочные ранения конечностей. Двоих ранило в грудную клетку, еще один сотрудник правоохранительных органов госпитализирован с травмой головы.

Другие детали происшествия не уточняются.