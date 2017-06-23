Семь полицейских пострадали во время взрыва в Мариуполе

22:51  23 Июня 2017
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Семь полицейских пострадали во время взрыва в Мариуполе

Мариуполь, 23 июня. Семь полицейских ранены в результате взрыва на базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе.

Об этом сообщают украинские СМИ. Отмечается, что взорвался снаряд от гранатомета. Ранения получили семь полицейских.

Четыре человека получили осколочные ранения конечностей. Двоих ранило в грудную клетку, еще один сотрудник правоохранительных органов госпитализирован с травмой головы.

Другие детали происшествия не уточняются. 

Автор: Алия Садыкова
#мариуполь
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