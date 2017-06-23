Джонни Депп принес извинения за шутку про возможное убийство Трампа

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Нью-Йорк, 23 июня. Знаменитый американский актер Джонни Депп попросил прощения за неудачную шутку про президента США Дональда Трампа в ходе британского музыкального фестиваля в Гластонбери. Об этом сообщил журнал People.

Депп подчеркнул, что злого умысла у него не было. Он хотел лишь развеселить публику, а вовсе не причинить кому-либо вред. Голливудский актер попросил прощения за допущенную бестактность.

О неудачной шутке Деппа на фестивале в Гластонбери сообщалось накануне.