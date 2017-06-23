Кравчук объяснил, почему Украине стоит принять закон об импичменте
Киев, 23 июня. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киеву стоит принять закон об импичменте президента, чтобы глава государства не злоупотреблял властью.
Об этом он рассказал в интервью RT.
По мнению Кравчука, это действующий механизм контроля. Он отметил, что при отсутствии давления народных масс и демократических органов, человек может нарушать конституцию и законы.
Также, по мнению экс-главы Украины, закон об импичменте стоило принять давно, еще при создании новой конституции. «Не хотел его Кучма, не хотел его Ющенко, не хочет и Порошенко. Потому что этот закон является дамокловым мечом над президентом, который может быть использован», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что на Украине может быть запущена процедура импичмента президенту Петру Порошенко.