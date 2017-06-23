Кравчук объяснил, почему Украине стоит принять закон об импичменте

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Киев, 23 июня. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киеву стоит принять закон об импичменте президента, чтобы глава государства не злоупотреблял властью.

Об этом он рассказал в интервью RT.

По мнению Кравчука, это действующий механизм контроля. Он отметил, что при отсутствии давления народных масс и демократических органов, человек может нарушать конституцию и законы.

Также, по мнению экс-главы Украины, закон об импичменте стоило принять давно, еще при создании новой конституции. «Не хотел его Кучма, не хотел его Ющенко, не хочет и Порошенко. Потому что этот закон является дамокловым мечом над президентом, который может быть использован», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на Украине может быть запущена процедура импичмента президенту Петру Порошенко.