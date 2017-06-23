У главреда «Страна.ua» Игоря Гужвы при обыске нашли 20 рублей

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Киев, 23 июня. В ходе обыска в жилище главного редактора украинского интернет-ресурса «Страна.ua» Игоря Гужвы украинские правоохранители обнаружили 20 российских рублей. Об этом сообщила его заместитель Светлана Крюкова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в ходе обыска были обнаружены визитные карточки и 20 рублей.

«Все, измена»! – иронично прокомментировала Крюкова.

О задержании Игоря Гужвы в результате сомнительных следственных действий сообщалось накануне.