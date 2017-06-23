Белый дом выступит против ряда положений о санкциях в отношении РФ и Ирана

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Вашингтон, 23 июня. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выступит против ряда положений одобренного сенатом законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана.

Как пишет Washington Post, Белый дом против пунктов, которые могут ущемлять полномочия главы государства.

Обеспокоенность администрации Трампа вызывает то, что конгресс может блокировать отмену санкций лидером страны.

Напомним, ранее Сенат конгресса США одобрил новые санкции против России и Ирана.