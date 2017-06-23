В СПЧ заявили, что рассуждения о блокировке Telegram в России преждевременны

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Москва, 23 июня. Рассуждения о приостановке работы мессенджера Telegram в России преждевременны, и вызваны заботой об отчетностях в надзорных ведомствах. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека Иван Засурский.

«Я считаю, что какие бы законы ни принимались, их инициаторы заботятся об отчетностях. Когда, например, кто-то занимается противоправной деятельностью, они блокируют их сайты, но не ищут преступников», — пояснил Засурский.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что мессенджер Telegram игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Жаров обратился к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пообещал заблокировать мессенджер.