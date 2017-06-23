Сборная РФ подарила мяч инвалиду из Казани, мечтающему о карьере в футболе

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Казань, 23 июня. Сборная России по футболу подарила мяч больному ДЦП казанцу Дмитрию Корчагину, который мечтает стать спортивным менеджером. Об этом рассказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Болельщик, мечтающий стать футбольным менеджером, посетил тренировку национальной сборной на стадионе «Казань-Арена». Он рассказал журналистам, что уже давно болеет за казанскую команду «Рубин» и сборную РФ. Мутко отметил, что Корчагин «знает все» о футболе и глубоко погружен в эту тему.

Напомним, матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.