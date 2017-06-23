На Украине сняли рекламу авиадоставки сосисок на Майдан

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Киев, 23 июня. Украинский мясной комбинат снял рекламу о девушке, спасенной от голода благодаря авиадоставке сосисок.

По сюжету рекламы, девушка гуляет по Майдану (Площадь Независимости) в Киеве, когда осознает, что голодна. Как нельзя кстати на арену выходит дрон с сосисками. Героиня ролика долго пытается его настичь. В конце концов, вожделенными изделиями завладевает некий юноша. Девушка «с боем» вырывает у него одну сосиску.

Судя по реакции пользователей социальных сетей, украинцы соли маркетинговый ход не слишком удачным.

«Боже, какая бездарность!», — восклицает один из завсегдатаев Facebook.

Впрочем, нашлись у «сосисочной драмы» и свои приверженцы.