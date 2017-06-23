Черчесов: Мы уважаем сборную Мексики, но нам нужна победа

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Москва, 23 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с командой Мексики, который состоится 24 июня.

«Завтра нас ждет решающий матч — это, конечно, очень ответственно, но мы продолжаем подготовку. Мы уважаем команду Мексики, нас ждет интересный матч, но мы должны концентрироваться на себе и делать свою работу», — пояснил тренер в комментарии RT.

Стоит напомнить, что Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В первом матче Кубка 17 июня россияне обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. Во втором матче, который состоялся 21 июня сборная России уступила команде Португалии со счетом 0:1.