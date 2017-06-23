Эксперт рассказал, почему не стоит верить астрологии и гомеопатии

22:09  23 Июня 2017
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Эксперт рассказал, почему не стоит верить астрологии и гомеопатии

Москва, 23 июня. Тяга россиян к гомеопатии и астрологии неискоренима, заявил профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд. Об этом он рассказал журналистам. 

Он отметил, что на данный момент нет никаких научных доказательств действенности гомеопатии. Он также обвинил «специалистов» в этой области в мошенничестве. Профессор также сравнил веру в гомеопатию с интересом к астрологии. Он также подчеркнул, что тяга россиян к этим лженаукам неискоренима.

Автор: Алия Садыкова
#ученые
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