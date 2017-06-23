Трамп не будет увольнять спецпрокурора по «вмешательству России»

В Избранное

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп не планирует снимать с должности специального прокурора по расследованию «вмешательства России» Роберта Мюллера. Об этом сообщила Сара Сандерс в ходе традиционного брифинга пресс-службы Белого дома.

По ее словам, несмотря на последние заявления Трампа, в его планы не входит увольнение Мюллера.

Следует отметить, что специальный прокурор Робберт Мюллер возглавляет расследование в отношении президента США. Следствие полагает, что Трамп препятствовал расследованию его «связей с Россией».

О расследовании в отношении Трампа сообщалось накануне.