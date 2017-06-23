Лидер «Хезболлы»: Сирия преодолеет попытку разделения

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Бейрут, 23 июня. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что попытки географической изоляции Сирии полностью провалилась. Об этом он заявил в прямом эфире ливанского телеканала «Аль-Манар».

«Сирия преодолеет попытку разделения, а попытки ее географической изоляции провалилась, она твердо стоит на своей политической позиции в направлении сопротивления», — заявил Насрулла.

Он также добавил, что организаторы войны в Сирии рассчитывали на развал государства и распад страны, однако этого не произошло.