США поддерживают «нормальные» отношения с Россией — Белый дом
В Избранное
Вашингтон, 23 июня. США поддерживают нормальные дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
Он сообщил журналистам, что США хотели бы сотрудничать с РФ во всех отраслях, где это возможно.
Накануне представители Белого дома заявили, что ведут работу с палатой представителей сената по ослаблению антироссийских санкций. Соответствующее предложение было высказано администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Ura.ru.