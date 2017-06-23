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Вашингтон, 23 июня. США поддерживают нормальные дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он сообщил журналистам, что США хотели бы сотрудничать с РФ во всех отраслях, где это возможно.

Накануне представители Белого дома заявили, что ведут работу с палатой представителей сената по ослаблению антироссийских санкций. Соответствующее предложение было высказано администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Ura.ru.