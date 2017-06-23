Врачи заявили об улучшении состояния обратившейся к Путину онкобольной

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Москва, 23 июня. Состояние здоровья Дарьи Стариковой, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии с жалобой на ошибочный диагноз, улучшилось. Об этом сообщает пресс-служба Московского НИИ онкологии имени Герцена.

«Даша нормально ест, спит, смотрит телевизор, попросила принести ей книгу. Настроение улучшили и новости из дома: ее дочь в сопровождении родственницы едет на море благодаря помощи местных предпринимателей», — сообщили в институте.

Напомним, в ходе прямой линии Дарья Старикова пожаловалась Владимиру Путину, что ей поставили неправильный диагноз, в результате чего было упущено время.