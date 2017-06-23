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Белград, 23 июня. Россия при любых обстоятельствах поддерживает Сербию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая в эфире сербского канала РТС.

Рогозин подчеркнул, что традиционно дружественные отношения между Россией и Сербией сохранятся и в дальнейшем.

Российский вице-премьер также выразил надежду, что народ Сербии сделает верный выбор, несмотря на сложную геополитическую ситуацию на Балканах.

Ранее Дмитрий Рогозин анонсировал создание свободной экономической зоны усилиями России и Сербии.