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Сирия, 24 июня. Корабли ВМФ РФ нанесли ракетный удар по укрепрайонам террористов ИГ* на востоке провинции Хама. Бойцы SDF**** и YPG восстановили контроль над стратегическими позициями в Ракке. ИГ потеряло ряд населенных пунктов на юге Хомса у иракской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли квартал Бир Касаб на востоке Дамаска и несколько десятков иракских ополченцев в боях с радикалами; лишились трех полевых командиров «Хезболлы» в результате перестрелок в окрестностях Даръа; потеряли танк под ракетным обстрелом ИГИЛ* к югу от Ат-Табки.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над деревнями Ард Аль-Вашаш и Вади Аль-Ваер, а также плотиной у иракской границы на юге провинции Хомс; лишилось квартала Аль-Берка на юге Дейр эз-Зора; устроило атаку смертников на западе провинции Аль-Анбар и подорвало автомашину «Хашд Аль-Шааби» в Баадже в Ираке.

Курды: задержали троих членов «спящей ячейки» ИГИЛ в Манбидже; вернули под свой контроль военную базу 17-й дивизии и конноспортивный комплекс на севере Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла четверых боевиков в ходе ожесточенных столкновений на восточной окраине Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): подверглась ударам ВВС САР у сирийско-ливанской границы на западных склонах гор Каламун.

Провинция Дамаск

В прошедшие сутки на восточной окраине Дамаска продолжались ожесточенные столкновения между бойцами проасадовских сил и боевиками вооруженной оппозиции. Наиболее тяжелые бои разворачивались в районах Джобар и Айн Тарма. Потери в живой силе в результате противостояния накануне понесли обе стороны. Так, на странице отряда «Джейш Асуд Аль-Шаркия», входящего в состав Свободной сирийской армии (ССА), сообщалось о том, что ополченцами-шиитами были уничтожены четверо боевиков бригады.

Что касается потерь в рядах союзников САА, то, как сообщал в Twitter (@laith1919) другой оппозиционный источник, радикалами были убиты десятки бойцов проасадовского ополчения. Подконтрольный боевикам новостной канал, кроме того, заявлял, что в ходе столкновений антиправительственные группировки отбили у шиитских ополчений часть квартала Бир Касаб. «Файлак ар-Рахман», «Джебхат Фатх аш-Шам», «Джейш Аль-Ислам»***** и ряд других формирований оппозиционного блока помимо ряда восточных районов Дамаска контролируют также почти всю территорию Восточной Гуты.

ВВС Сирии вчера утром провели бомбардировку укрепрайонов террористического формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» вблизи деревень Дах Сафа и Аль-Лазаба, находящихся в окрестностях населенного пункта Флита у ливанской границы в районе западных склонов гор Каламун, сообщало агентство Al Manar News. Недавно в этом регионе были замечены группы исламистов, пытавшиеся проникнуть на территорию САР из Ливана.

Провинция Алеппо

В одном из густонаселенных районов занимаемого курдами города Манбидж, находящегося в северо-восточной части провинции Алеппо, бойцами курдских войск был предотвращен теракт, передавал в соцсети Twitter (@AfarinMamosta) военный источник. Так, отрядами Демократической армии Сирии (SDF) были арестованы пять радикалов, состоящих в подпольной ячейке «Исламского государства»*. У задержанных террористов изъяли большое количество оружия и взрывчатки. Командование ИГИЛ обычно создает подпольные отряды боевиков перед уходом сил формирования из того или иного стратегического региона. По сообщениям новостного портала радикалов Al Amaq, только в провинции Идлиб действуют около ста подобных «спящих ячеек».

Провинция Хомс

Части проправительственных войск, действующие на юге провинции Хомс на границе с Ираком, в минувшие сутки продвинулись вглубь оккупированных ИГИЛ территорий по направлению к городу Абу Кемаль и станции «Т-2» в соседнем Дейр эз-Зоре. Как передавал на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник, бойцы проасадовского ополчения выбили радикалов террористической группировки из населенных пунктов Ард Аль-Вашаш и Вади Аль-Ваер, а также зачистили от боевиков территории вокруг дамбы Аль-Ваер. Напомним, по направлению к станции «Т-2» параллельно движутся подразделения Национальных сил обороны (NDF)****** и «Хезболлы», которые в настоящее время ведут атаки позиций ИГ недалеко от насосной станции «Т-3» на юго-востоке от древней Пальмиры.

Между тем на востоке от древнего города вблизи газового поля Арак в прошедшие сутки также шли столкновения. Согласно сведениям главного информационного источника ИГ — портала «Аль-Амак», в ходе тяжелого противостояния боевики взяли в плен одного бойца ливанской «Хезболлы». Правительственные силы, активно поддерживаемые ВКС РФ, сейчас действуют примерно в 20 километрах от стратегического города Ас-Сухна, освобождение которого позволит союзникам Сирийской арабской армии (САА) выдвинуться в наступление на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным Twitter-канала (@LaSyrianNews), самолеты ВВС западной коалиции, возглавляемой США, сбросили жителям южной части провинции Дейр эз-Зор листовки, предупреждающие о грядущей серии бомбардировок позиций «Исламского государства» в этом регионе. При этом в результате боевых вылетов коалиционной авиации уже погибли больше ста мирных жителей провинции. Вашингтон и союзники при помощи боевиков ССА надеются захватить этот богатый нефтью и газом регион. Многие военные эксперты полагают, что ударам ВВС коалиции могут подвергнуться штурмовые группы проасадовских войск, которые понемногу продвигаются в направлении Абу Кемаля и станции «Т-2».

Жители административного центра провинции тем временем продолжают гибнуть под обстрелами ИГ. Вчера днем в результате разрыва крупнокалиберных мин, выпущенных со стороны позиций террористов, погиб ребенок, еще несколько гражданских лиц получили ранения, сообщал информационный канал в сети Twitter (@Sharqiya_voice).

Проправительственное ополчение и подразделения армии САР в минувшие сутки освободили от радикалов «Исламского государства» квартал Аль-Берка, находящийся на западе от военного аэродрома САА в южных предместьях Дейр эз-Зора, передавало информагентство AMN. В результате ожесточенных столкновений отряды ИГ потеряли десятки боевиков ранеными и уничтоженными, а также часть оружия

Провинция Даръа

Перестрелки между проправительственными и оппозиционными силами накануне разворачивались преимущественно в окрестностях Даръа. Утром боевики ССА и «Тахрир аш-Шам» провели массированный ракетный обстрел укрепрайонов «Хезболлы» на окраине населенного пункта Атман к северу от столицы провинции. Согласно сведениям оппозиционного Twitter-канала (@mohamedfalogy), под огнем радикалов погибли три полевых командира ливанского проасадовского формирования.

Позже ливанские бойцы и ополченцы-шииты ответили боевикам артиллерийским обстрелом их позиций в районе населенного пункта Наима к северо-востоку от столицы провинции. Данных о нанесенном радикалам уроне до их пор не поступало.

Сирийская авиация тем временем в районе приграничного города Нассиб нанесла несколько ударов по конвою техники исламистов, двигавшемуся со стороны Иордании в направлении Даръа, передавал в сети Twitter (@Fox61A) военный источник. Важно отметить, что Амман регулярно поставляет вооружение и технику сирийским боевикам-оппозиционерам.

Провинция Ракка

По данным Al Masdar News, бойцам «Демократической армии» и курдским формированиям YPG удалось сорвать контрнаступление террористов ИГИЛ в Ракке и вновь склонить преимущество в боях на свою сторону. Этому в большей степени способствовало то, что курды ранее полностью перерезали линии поставок ИГ, замкнув город в кольцо блокады. Сообщается, что бойцы SDF и YPG вернули под свой контроль практически все стратегически значимые опорные пункты, захваченные радикалами в течение нескольких последних дней. Курдские силы, таким образом, повторно заняли военную базу 17-й дивизии и конноспортивный комплекс на севере столицы провинции. Курды штурмуют Ракку, условную «столицу» террористической группировки, в рамках заключительной фазы кампании «Гнев Евфрата» под командованием Соединенных Штатов.

В западной части провинции к югу от города Ат-Табка в прошедшие сутки отмечались недолгие перестрелки между бойцами иранского ополчения и элитного подразделения армии САР «Тигры» с одной стороны и террористами «Исламского государства» с другой. Боевики вели огонь в основном из ракетных установок. В результате обстрела вблизи поселка Бир Набадж недалеко от авиабазы в южных окрестностях Ат-Табки был уничтожен танк САА, сообщал на своей странице в соцсети Twitter (@is_agent1343) источник, связанный с оппозиционными силами. Ранее проасадовские отряды и «Тигры» зачистили от ИГИЛ обширные территории на этом направлении, установив контроль над несколькими крупными нефтяными и газовыми месторождениями.

Провинция Хама

Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подлодка «Краснодар» ВМФ РФ, базирующиеся в Средиземном море, накануне выпустили несколько ракет «Калибр» по объектам боевиков ИГИЛ на востоке провинции Хама. В результате были ликвидированы пункты управления, крупные склады вооружений и боеприпасов «Исламского государства». Также был уничтожен арсенал террористов в окрестностях стратегически значимого города Акербат, сообщили представители Минобороны России.

Напомним, боевики террористической группировки используют Акербат как плацдарм для атак позиций правительственной армии САР в районе месторождений нефти и газа недалеко от Пальмиры, а также в районе ключевой трассы, связывающей Алеппо с центральной частью Сирии, — так называемой «дороги жизни».

Ирак

Смертник «Исламского государства» накануне утром подорвал себя вблизи блокпоста правительственной армии Ирака в поселении Аль-Шухада, находящемся на западе провинции Аль-Анбар недалеко от сирийской границы. В результате погибли один иракский солдат и три местных жителя, больше десяти человек были ранены. Чуть позже в этом же населенном пункте сотрудниками службы безопасности были ликвидированы еще трое боевиков-смертников ИГ, сообщал портал Al Sumaria News.

В одном из центральных районов города Баадж, также находящегося вблизи границы с САР, днем взорвалась военная автомашина ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби». Согласно данным портала террористов ИГ Al Amaq, сработавшее взрывное устройство было установлено радикалами «Исламского государства». Информации о потерях в рядах проправительственных сил и жертвах среди гражданского населения до сих пор не поступало.

* Организация запрещена на территории РФ.