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Москва, 23 июня. Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом Минобороны России на борту. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Уточняется, что пуск состоялся 23 июня в 21.04 по московскому времени. Восемь минут спустя прошло штатное отделение головной части ракеты от второй ступени «Союза-2.1в». На ближайшие несколько часов запланировано выведение спутника на расчетную орбиту блоком «Волга».

Ранее стало известно, что российский космический корабль «Союз» может превратиться в «космическое такси».