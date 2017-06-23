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Сирия, 23 июня. Десятки боевиков ИГ*, оказавшись в окружении, добровольно сдались бойцам SDF**** и YPG в городе Ракка. Армия САР и союзники понесли численные потери в боях с «Джейш Аль-Ислам»***** на окраине Дамаска. ВВС коалиции нейтрализовали высокопоставленного чиновника ИГ в Абу Кемале, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли троих бойцов убитыми в ходе противостояния с отрядами «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске; потерпели поражение в боях с радикалами «Ахрар аш-Шам» в Восточной Гуте; ведут перестрелки с исламистами к юго-западу от города Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): оказавшись в окружении, добровольно сдается курдским отрядам в Ракке; задержало 20 человек в иракской провинции Салах-эд-Дин; потеряло высокопоставленного чиновника в результате удара ВВС западной коалиции по городу Абу Кемаль к югу от Дейр эз-Зора.

Курды: уничтожили 13 террористов ИГИЛ и четыре заминированных автомобиля в ходе боев на северной окраине Ракки.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): оказалась под интенсивными пулеметными обстрелами со стороны САА на юге провинции Хама.

Провинция Дамаск

Ситуация на восточной окраине Дамаска несколько обострилась. Ожесточенные столкновения между группировками сирийской вооруженной оппозиции и проправительственными войсками фиксируются сразу в нескольких районах столицы. На странице формирования «Джейш Аль-Ислам» в сети Twitter (@Islamarmy_eng3) сообщается, что боевиками организации в ходе массированного минометного обстрела в восточном квартале Аль-Зейн были убиты не меньше трех ополченцев-шиитов, действующих на стороне Сирийской арабской армии. Проасадовские бойцы и военнослужащие САА тем временем ведут огонь по укрепрайонам радикалов на окраинах районов Айн Тарма и Джобар, сообщает новостной канал в Twitter (@Motawasset).

Помимо ряда восточных столичных кварталов антиправительственные группировки занимают практически весь оазис Восточная Гута к северо-востоку от Дамаска. В этом районе также фиксируются бои. Как заявили боевики исламистского формирования «Ахрар аш-Шам» на своей странице в Twitter (@AhrarAl_Sham), им удалось отразить массированную атаку сирийских войск в этом регионе. Сведений о потерях сторон не приводится.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Хан Туман, расположенного к юго-западу от Алеппо, продолжаются перестрелки между иранским ополчением, поддерживающим силы Башара Асада, и боевиками-оппозиционерами, сообщает медиа-центр Raqqa 24. Стороны используют преимущественно крупнокалиберную артиллерию и ракетные установки.

Боевики оппозиционных формирований все еще контролируют значительные территории на западе от административного центра провинции, угрожая, таким образом, безопасности Алеппо. Исламистские группировки зачастую открывают огонь по окраинам города. При этом ударам нередко подвергаются жилые кварталы.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация международной коалиции провела новый боевой вылет в направлении ключевого города Абу Кемаль, расположенного на юге провинции Дейр эз-Зор у самой границы с Ираком. Согласно данным представителей командования коалиционных сил, в результате налета был нейтрализован высокопоставленный чиновник «Исламского государства»* Фаваз Мухаммед Джубайр Аль-Рави.

Соединенные Штаты, возглавляющие антитеррористическую коалицию, намерены захватить территорию провинции Дейр эз-Зор, представляющей важное экономическое и стратегическое значение. Напомним, этот регион богат природными энергетическими ресурсами. Кроме того, здесь пролегает нефтепровод из Катара в Турцию. Части сирийских войск и союзных сил между тем постепенно приближаются к границе провинции сразу с нескольких направлений. Многие эксперты убеждены, что Дейр эз-Зор сыграет ключевую роль в гражданской войне: так, захват региона вооруженной оппозицией и США может означать поражение для Асада.

Провинция Ракка

В ходе массированной серии атак опорных пунктов боевиков ИГИЛ на северной окраине Ракки бойцы Демократических сил Сирии (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG) ликвидировали по меньшей мере 13 боевиков террористической организации, а также уничтожили еще четыре «джихад-мобиля» радикалов. Об этом на своей странице в соцсети Twitter (@MerdKurd) сообщает курдский источник. Напомним, ранее стало известно, что бойцам SDF и YPG сегодня удалось вернуть под свой контроль бывшую военную базу 17-й дивизии САА и территорию конноспортивного комплекса.

Информационный портал Terror Events сообщает, что десятки боевиков «Исламского государства» добровольно сдались курдским силам в городе Ракка и сложили оружие. Напомним, террористы недавно оказались полностью замкнутыми в кольцо блокады. Отряды «Демократических сил» захватили стратегическую дорожную развязку и ряд населенных пунктов в южных предместьях административного центра, отрезав боевикам ИГ все пути для отступления.

Провинция Хама

Как утверждает источник, подконтрольный боевикам вооруженной оппозиции, сирийские военные и проасадовские ополченцы-шииты обстреляли укрепленные районы боевиков-исламистов на окраине населенного пункта Хирб Нафса, находящегося на юге провинции Хама, из пулеметов крупных калибров. О нанесенном радикалам уроне, тем не менее, не сообщается. Напомним, ранее поступила информация о том, что боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой самой радикальной оппозиционной группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам», задержали в деревне Рахджан на юго-востоке провинции и до сих пор незаконно удерживают шесть мирных жителей.

Напомним, территории на южной границе провинции примыкают к анклаву боевиков-исламистов, расположенному большей частью на севере соседней провинции Хомс. В этом регионе действует режим прекращения огня, установленный в соответствии с принятым 4 мая в Астане меморандумом. Однако радикалы, зачастую нарушая режим перемирия, вызывают на себя огонь со стороны армии САР и союзных сил.

Ирак

Террористы ИГИЛ ведут поиски трех высокопоставленных командиров террористического формирования, исчезнувших при загадочных обстоятельствах в районе города Ширкат в северной части провинции Салах-эд-Дин. Как отмечает иракский телеканал Al Sumaria, в ходе спецоперации радикалами ИГ были задержаны не менее 20 человек, большая часть из которых — мирные жители.

В горной местности недалеко от населенного пункта Джабила, расположенного в северной части провинции Эрбиль, прогремел мощный взрыв. Согласно сведениям Al Sumaria News, в результате взрыва мины крупного калибра погибли два пастуха, еще один получил тяжелые ранения. Предполагается, что мина была выпущена террористами «Исламского государства», остатки отрядов которого по-прежнему дислоцируются во многих северных и центральных районах Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.