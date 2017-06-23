Азаров ответил Порошенко на слова о «немытой России»

В Избранное

Москва, 23 июня. Экс-премьер Украины Николай Азаров резко ответил президенту Петру Порошенко, на цитирование строки русского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Азаров напомнил Порошенко, что большая часть населенных пунктов в сельской местности не имеют централизованного водоснабжения и канализации, а многие украинские города утопают в мусоре. При этом украинские пенсионеры вынуждены искать себе еду в мусорных баках.

«Что ты, Порошенко, сделал, чтобы Украина стала «умытой», чтобы украинцы стали жить лучше?» — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Азаров подчеркнул, что таким образом Порошенко оскорбил не только Россию и русский народ, но всю Украину.