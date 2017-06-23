Белый дом не исключил встречу Путина и Трампа «на полях» саммита G20

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Вашингтон, 23 июня. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не исключает, что президент США Дональд Трамп может встретиться с главой России Владимиром Путиным «на полях» предстоящего саммита G20, который пройдет в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы не исключаем этого», — сказал он во время брифинга.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки» не планировалась, поскольку конкретных договоренностей о контактах на полях саммита в Гамбурге пока нет.