ЕС ограничит выдачу виз гражданам стран, не принимающих мигрантов обратно

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Брюссель, 23 июня. Страны Европейского Союза достигли соглашения об ограничении на выдачу виз для граждан государств, не желающих принимать своих граждан обратно. Об этом сообщило агентство Reuters.

Нынешний миграционный кризис агентство расценивает как сильнейший со времен Второй мировой войны . Например, только в Италию в 2016-м году по центрально-средиземноморскому маршруту прибыло больше 180 тысяч мигрантов.

При этом Бангладеш, Нигерия и ряд других стран отказываются принимать «возвращенцев». В этих условиях ЕС готовится активно использовать ограничительные меры визовой политики в качестве «инструмента убеждения», — пишет Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Ранее в Варшаве заявили, что вопрос о размещении мигрантов не может решаться Еврокомиссией по собственному усмотрению.