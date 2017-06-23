Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Зеленограде

В Избранное

Зеленоград, 23 июня. В Зеленограде сегодня вечером загорелся многоэтажный дом, в результате чего два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

Предварительно установлено, что в квартире на пятом этаже 22-этажного здания загорелись личные вещи и мебель. Как передает Телеканал 360, пожар был ликвидирован в 20.01.

По последней информации, пожар унес жизни двух человек. Собеседник ТАСС уточнил, что еще один человек смог спастись, он получил травмы. Все обстоятельства и причины ЧП сейчас выясняются.