Шварценеггер собирает крестовый поход в защиту природы

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Париж, 23 июня. Актер и общественный деятель Арнольд Шварценеггер на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о необходимости начала «крестового похода» в защиту окружающей среды.

Актер заявил, что его встреча с французским лидером прошла в прекрасной атмосфере. Собеседники затронули волнующую их обоих тему защиты окружающей среды и «зеленого» будущего Земли.

«Мы обсудили в этой связи вопрос о том, как привлечь к этому максимальное число людей и начать подлинный «крестовый поход» за экологию. Добиться этого — наша общая задача», — добавил бывший губернатор Калифорнии.

По мнению Шварценеггера, вопрос защиты природы не нужно политизировать, поскольку эта проблема затрагивает все человечество и нуждается в объединении всех стран.