Трамп обзавелся утренним ритуалом, связанным с Россией

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Вашингтон, 23 июня. Американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой рассказывается о новом «утреннем ритуале» президента США Дональда Трампа.

По данным издания, в последнее время в 6:30 утра, до появления ключевых новостей, Трамп проводит телефонное совещание с членами своей юридической команды по вопросам, связанным с Россией.

В ходе совещания Трамп общается с адвокатами и специалистами по связям с общественностью, которые поочередно анализируют ключевые публикации в СМИ. Отмечается, что эта команда занимается разработкой стратегии по борьбе с недоброжелателями Трампа, а также расследованием «вмешательства России» и фейковыми новостями.