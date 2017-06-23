Уфологи обнаружили на Луне «древнюю пирамиду»

21:36  23 Июня 2017
505

Уфологи обнаружили на Луне «древнюю пирамиду»

Вашингтон, 23 июня. Уфологии обнаружили на поверхности объект, напоминающий по своим свойствам древнюю пирамиду. Видеозапись, на которой можно наблюдать находку, опубликована специалистами на видеохостинге YouTube.

Внимание экспертов и простых пользователей Сети привлекли правильные формы «пирамиды», указывающие, по их мнению, на искусственное происхождение объекта.

Уфологи полагают, что пирамида может свидетельствовать о древней цивилизации, погибшей вследствие катастрофы.

Уфологи обнаружили на Луне «древнюю пирамиду»

Ранее ученые заявили о «гигантском крабе», обнаруженном на Луне.

Автор: Сергей Свазовский
Комментарии:
Новости партнеров