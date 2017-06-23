Уфологи обнаружили на Луне «древнюю пирамиду»

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Вашингтон, 23 июня. Уфологии обнаружили на поверхности объект, напоминающий по своим свойствам древнюю пирамиду. Видеозапись, на которой можно наблюдать находку, опубликована специалистами на видеохостинге YouTube.

Внимание экспертов и простых пользователей Сети привлекли правильные формы «пирамиды», указывающие, по их мнению, на искусственное происхождение объекта.

Уфологи полагают, что пирамида может свидетельствовать о древней цивилизации, погибшей вследствие катастрофы.

Ранее ученые заявили о «гигантском крабе», обнаруженном на Луне.