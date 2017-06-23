Коалиция заявила, что не нуждается в прямых контактах с властями Сирии

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Вашингтон, 23 июня. Международная коалиция во главе с США в состоянии отслеживать передвижения сирийских военнослужащих без прямых контактов с официальным Дамаском. Об этом заявил сегодня официальный представитель коалиции Райан Дилон.

«Мы не общаемся с режимом (президента Сирии Башара Асада. — Прим. ФАН). Но очевидно, что мы в состоянии видеть передвижения (войск САР) на полях сражений», — сказал он.

По словам Дилона, силы коалиции не координируют свои действия с правительственной армией Сирии.

Ранее официальный представитель коалиции сообщил, что канал связи с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии по-прежнему используется, чтобы стороны действовали безопасным образом.