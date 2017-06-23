ДНР: украинские силовики ведут обстрел Докучаевска, ранена мирная жительница

20:54  23 Июня 2017
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ДНР: украинские силовики ведут обстрел Докучаевска, ранена мирная жительница

Донецк, 23 июня. Подразделения вооруженных сил Украины открыли артиллерийский огонь по окраинам Докучаевска. Об этом сообщил глава администрации Докучаевска Александр Качанов.

Украинские силовики начали обстрел Докучаевска в 18:10. В результате обстрела осколочное ранение получила мирная жительница. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь. По словам Качанова, пострадавшая находится в сознании.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что украинские силовики за минувшую неделю 328 раз нарушили «режим тишины», выпустив по территории республики более 2800 снарядов и мин.

Автор: Алексей Громов
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