ДНР: украинские силовики ведут обстрел Докучаевска, ранена мирная жительница

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Донецк, 23 июня. Подразделения вооруженных сил Украины открыли артиллерийский огонь по окраинам Докучаевска. Об этом сообщил глава администрации Докучаевска Александр Качанов.

Украинские силовики начали обстрел Докучаевска в 18:10. В результате обстрела осколочное ранение получила мирная жительница. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь. По словам Качанова, пострадавшая находится в сознании.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что украинские силовики за минувшую неделю 328 раз нарушили «режим тишины», выпустив по территории республики более 2800 снарядов и мин.