Второй Вьетнам: почему американсие военные не желают уходить из Сирии

В Избранное

Пусть с сирийскими проблемами разбирается Российская Федерация, а американцы не должны решать данные вопросы. Об этом пишет американское аналитическое издание National Interest, обозреватель которого пророчит США чуть ли не «второй Вьетнам».

Как пишет журналист Тед Гален, в ситуации, когда у Соединенных Штатов Америки не имеется чёткой стратегии и конкретного плана в том, что касается путей выхода из сирийского кризиса, наилучшим вариантом является возможность переложить эту тяжкую ношу на плечи России. Автор статьи рассуждает о том, что поскольку у Кремля на карту в Сирии поставлено больше, нежели у американцев, то пусть русские и берут инициативу в свои руки.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентство новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, ни «второго Вьетнама», ни «второго Афганистана» не будет, поскольку американцы не изъявляют желания уйти из Сирии.

«Соединенные Штаты явно не показывают желания самоустраниться, держась за тот анклав в Южной Сирии, который они контролируют, заметно помогая курдам и участвуя в операции по взятию Ракки. Поэтому предположить, что американцы откажутся от своей зоны влияния и предоставят все России и Ирану, не приходится. Это значит, что они останутся в поствоенной торговле и в поствоенном разделе сфер влияния в Сирии», — отметил Владимир Брутер.

Что касается того, может ли это теоритически стать новым Вьетнамом или новым Афганистаном, то это крайне маловероятно, отмечает эксперт, потому что в Сирии есть и дружественная России среда.

«Безусловно, что и алавиты, и христиане, друзы ориентируются в целом на Россию, которая в определенном смысле гарантирует развитие Сирии как светского государства. Если в Афганистане такими группами теоритически были только узбеки , а во Вьетнаме таких групп не было вообще в последний период, то в Сирии они многочисленные и составляют более половины населения страны», — сообщил эксперт.

Да, подчеркивает Брутер, в Сирии возможны проблемы, но невозможны аналогичные ситуации.

«Собственно, потому и Соединенным Штатам не удалось быстро поменять режим в Сирии, потому что правительство Асада основывался на реальной поддержке со стороны определенных частей населения. Без этого задача Соединенных Штатов по смене власти в Сирии была бы значительно проще.

«Когда эти группы населения видят, что Россия своим вмешательством помогла им сохранить светское государство и блокировать развитие терроризма в стране, то, безусловно, что их поддержка сохранится. Вопрос в том, что это не снимает всех проблем, как таковых, но собственно говоря, никто на это и не рассчитывает», — отметил Брутер.

Возникает вопрос, а есть ли в США часть общества, которая может настоять на уходе Пентагона и американских военных из Сирии?

«Вообще, американское общество никогда не имеет внешнеполитических приоритетов, если они не затрагивают их собственное благосостояние. А если Соединённые Штаты могут за счёт нынешних усилий гарантировать континуитет американских интересов в Сирии, то американское общество всегда будет «за». И здесь нет никаких иллюзий в том, что каком-то образом американское общество может как-то давить на американскую власть», — подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что внешняя оппозиция Сирии теряет свое влияние. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как считают эксперты, такая тенденция складывается в силу того, что армия САР при поддержке ВКС РФ добивается крупных успехов в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»** (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.