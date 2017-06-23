Второй Вьетнам: почему американсие военные не желают уходить из Сирии

22:05  23 Июня 2017
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Второй Вьетнам: почему американцы не торопятся уйти из Сирии

Пусть с сирийскими проблемами разбирается Российская Федерация, а американцы не должны решать данные вопросы. Об этом пишет американское аналитическое издание National Interest, обозреватель которого пророчит США чуть ли не «второй Вьетнам».

Как пишет журналист Тед Гален, в ситуации, когда у Соединенных Штатов Америки не имеется чёткой стратегии и конкретного плана в том, что касается путей выхода из сирийского кризиса, наилучшим вариантом является возможность переложить эту тяжкую ношу на плечи России. Автор статьи рассуждает  о том, что поскольку у Кремля на карту в Сирии поставлено больше, нежели у американцев, то пусть русские и берут инициативу в свои руки.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентство новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, ни «второго Вьетнама», ни «второго Афганистана» не будет, поскольку американцы не изъявляют желания уйти из Сирии.

Второй Вьетнам: почему американцы не торопятся уйти из Сирии

«Соединенные Штаты явно не показывают желания самоустраниться, держась за тот анклав в Южной Сирии, который они контролируют, заметно помогая курдам и участвуя в операции по взятию Ракки. Поэтому предположить, что американцы откажутся от своей зоны влияния и предоставят все России и Ирану, не приходится. Это значит, что они останутся в поствоенной торговле и в поствоенном разделе сфер влияния в Сирии», — отметил Владимир Брутер.

Что касается того, может ли это теоритически стать новым Вьетнамом или новым Афганистаном, то это крайне маловероятно, отмечает эксперт, потому что в Сирии есть и дружественная России среда.

«Безусловно, что и алавиты, и христиане, друзы ориентируются в целом на Россию, которая в определенном смысле гарантирует развитие Сирии как светского государства. Если в Афганистане такими группами теоритически были только узбеки , а во Вьетнаме таких групп не было вообще в последний период, то в Сирии они многочисленные и составляют более половины населения страны», — сообщил эксперт.

Да, подчеркивает Брутер, в Сирии возможны проблемы, но невозможны аналогичные ситуации.

«Собственно, потому и Соединенным Штатам не удалось быстро поменять режим в Сирии, потому что правительство Асада основывался на реальной поддержке со стороны определенных частей населения.  Без этого задача Соединенных Штатов по смене власти в Сирии была бы значительно проще.

Второй Вьетнам: почему американцы не торопятся уйти из Сирии

«Когда эти группы населения видят, что Россия своим вмешательством помогла им сохранить светское государство и блокировать  развитие терроризма в стране, то, безусловно, что их поддержка сохранится. Вопрос в том, что это не снимает всех проблем, как таковых, но собственно говоря, никто на это и не рассчитывает», — отметил Брутер.

Возникает вопрос,  а есть ли в США часть общества, которая может настоять на уходе Пентагона и американских военных из Сирии?

«Вообще, американское общество никогда не имеет внешнеполитических приоритетов, если они не затрагивают их собственное благосостояние.  А если Соединённые Штаты могут за счёт нынешних усилий гарантировать континуитет американских интересов в Сирии, то американское общество всегда будет «за». И здесь нет никаких иллюзий в том, что каком-то образом американское общество может как-то давить на американскую власть», — подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что внешняя оппозиция Сирии теряет свое влияние. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как считают эксперты, такая тенденция складывается в силу того, что армия САР при поддержке ВКС РФ добивается крупных успехов в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»** (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Крюков
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