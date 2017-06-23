США опубликовали фото сближения Су-27 с американским самолетом-разведчиком

В Избранное

Москва, 23 июня. Европейское командование ВС США опубликовало фотографии сближения российского истребителя Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135 над Балтикой.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, в командовании ВС США его оценили как «небезопасный».

На фотографиях можно увидеть перехватчик Су-27П из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, базирующейся в Калининградской области.

RC-135U flying in international airspace over Baltic Sea was intercepted by a Russian SU-27 Flanker June 19. Unsafe. https://t.co/NFvvnzJOKf pic.twitter.com/9MLLrwggqx — U.S European Command (@US_EUCOM) June 23, 2017

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ходе перехвата экипаж американского RC-135 выполнил провокационный маневр в сторону российского Су-27. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы РФ.