США опубликовали фото сближения Су-27 с американским самолетом-разведчиком

20:39  23 Июня 2017
33

США опубликовали фото сближения Су-27 с американским самолетом-разведчиком

Москва, 23 июня. Европейское командование ВС США опубликовало фотографии сближения российского истребителя Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135 над Балтикой.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, в командовании ВС США его оценили как «небезопасный».

На фотографиях можно увидеть перехватчик Су-27П из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, базирующейся в Калининградской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ходе перехвата экипаж американского RC-135 выполнил провокационный маневр в сторону российского Су-27. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы РФ.

Автор: Алексей Громов
#сша #перехват #су-27 #рф #rc-135
Комментарии:
Новости партнеров