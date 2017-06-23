Трампа опечалила шутка Джонни Деппа об убийстве президента
Вашингтон, 23 июня. Президента США Дональда Трампа огорчила шутка знаменитого актера Джонни Деппа об убийстве главы государства. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на Белый дом.
Во время презентации фильма «Распутник» на музыкальном фестивале в Гластонбери голливудская звезда спросила у собравшихся, «когда актер последний раз убивал президента», делая отсылку к убийству Авраама Линкольна лицедеем Джоном Уилксом Бутом.
На сайте телеканала сообщается, что его корреспондент получила документ из Белого дома, в котором приводится реакция Трампа на эту шутку.
«Президент Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях и огорчен тем, что другие, такие как Джонни Депп, не следуют этому», — говорится в заявлении.