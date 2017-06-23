Трампа опечалила шутка Джонни Деппа об убийстве президента

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Вашингтон, 23 июня. Президента США Дональда Трампа огорчила шутка знаменитого актера Джонни Деппа об убийстве главы государства. Об этом сообщил телеканал ​ABC со ссылкой на Белый дом.

Во время презентации фильма «Распутник» на музыкальном фестивале в Гластонбери голливудская звезда спросила у собравшихся, «когда актер последний раз убивал президента», делая отсылку к убийству Авраама Линкольна лицедеем Джоном Уилксом Бутом.

На сайте телеканала сообщается, что его корреспондент получила документ из Белого дома, в котором приводится реакция Трампа на эту шутку.